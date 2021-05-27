Президент ФФККР исключил участие Загитовой в Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков исключил участие Алины Загитовой в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться», — цитирует Горшкова «РБК-Спорт».

19-летняя Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. За это время девушка поступила в университет и работала ведущей в ледовых шоу. В соревнованиях Загитова пока не принимает участия.

Напомним, в расширенный список кандидатов в женскую сборную России попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова; резервистки — Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.