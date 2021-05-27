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Команда Тутберидзе показала фотографии с отдыха фигуристов

12:00
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Команда Этери Тутберидзе в Instagram опубликовала подборку фотографий с недавнего отдыха фигуристов.

«Отпуск 2021», — говорится в сообщении.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

Большая часть фигуристов команды Тутберидзе отдыхала в Дубае и на Кубе.

Подписчики оценили фотографии спортсменов:

«Лучшая команда! Крутой отдых! Здоровья всем! Теперь ждем олимпийские супер программы!»

«Классные ребята, даже отдыхают спортивно! Пусть у всех получится провести следующий сезон продуктивно!»

«Перед олимпийским рывком».

В скором времени фигуристы приступят к подготовке к Олимпиаде в Пекине-2022.

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