Команда Тутберидзе показала фотографии с отдыха фигуристов

Команда Этери Тутберидзе в Instagram опубликовала подборку фотографий с недавнего отдыха фигуристов.

«Отпуск 2021», — говорится в сообщении.

Большая часть фигуристов команды Тутберидзе отдыхала в Дубае и на Кубе.

Подписчики оценили фотографии спортсменов:

«Лучшая команда! Крутой отдых! Здоровья всем! Теперь ждем олимпийские супер программы!»

«Классные ребята, даже отдыхают спортивно! Пусть у всех получится провести следующий сезон продуктивно!»

«Перед олимпийским рывком».

В скором времени фигуристы приступят к подготовке к Олимпиаде в Пекине-2022.