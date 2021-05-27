Команда Тутберидзе показала фотографии с отдыха фигуристов
12:00
Команда Этери Тутберидзе в Instagram опубликовала подборку фотографий с недавнего отдыха фигуристов.
«Отпуск 2021», — говорится в сообщении.
Большая часть фигуристов команды Тутберидзе отдыхала в Дубае и на Кубе.
Подписчики оценили фотографии спортсменов:
«Лучшая команда! Крутой отдых! Здоровья всем! Теперь ждем олимпийские супер программы!»
«Классные ребята, даже отдыхают спортивно! Пусть у всех получится провести следующий сезон продуктивно!»
«Перед олимпийским рывком».
В скором времени фигуристы приступят к подготовке к Олимпиаде в Пекине-2022.
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