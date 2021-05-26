Стало известно, когда будет сформирован состав сборной России по фигурному катанию на сезон 2021/2022

В министерстве спорта рассказали, когда будет сформирован состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/2022, во время которого пройдут Олимпийские игры в Пекине.

«Списки формируются по спортивному принципу, исходя из результатов, показанных спортсменами в завершившемся спортивном сезоне на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, включаются в основной состав, показавшие результаты ниже в рамках установленной приказом 339 численности сборной команды по конкретному виду спорта — в резервный состав, — приводит «РИА Новости» сообщение Министерства спорта.

— При этом общероссийские спортивные федерации, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», устанавливают критерии отбора для участия в международных соревнованиях, которыми являются результаты всероссийских соревнований. Таким образом, окончательный состав сборной команды для участия в международных соревнованиях спортивного сезона 2021/2022 будет сформирован по итогам чемпионата России, который состоится в декабре 2021 года».

Чемпионат России пройдет с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Олимпиада в Пекине с 4 по 20 февраля.

14 мая стало известно, что в список кандидатов в команду попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. В резерве — Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.