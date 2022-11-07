Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:32

Лайшев назвал фаворита в потенциальном бою Загитовой и Бузовой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о возможном боксерском поединке олимпийской чемпионки Алины Загитовой и певицы Ольги Бузовой.

— Я думаю, это будет рекламное шоу для пропаганды здорового образа жизни и привлечения к этому внимания. Плюс, показать всему миру, что у нас полно оптимизма и хорошего настроения.

— Кто фаворит в этом поединке?

— Дружба, — цитирует Лайшева «Спорт день за днем».

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что бой может состояться 9 марта.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/layshev-nazval-favorita-v-bokserskom-poedinke-mezhdu-zagitovoy-i-buzovoy-
Алина Загитова
Ольга Бузова
Ренат Лайшев
0
Читайте также
«Он сломал мое эго, раздавил меня». Как Майкл Джексон взбесил Майка Тайсона, не узнав его
Во время прокатов Валиевой показывали эффектного блондина. Кто он?
Ксения Собчак вернулась в Россию
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Шанаева рассказала о работе под руководством Жулина
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости