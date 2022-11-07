Лайшев назвал фаворита в потенциальном бою Загитовой и Бузовой

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о возможном боксерском поединке олимпийской чемпионки Алины Загитовой и певицы Ольги Бузовой.

— Я думаю, это будет рекламное шоу для пропаганды здорового образа жизни и привлечения к этому внимания. Плюс, показать всему миру, что у нас полно оптимизма и хорошего настроения.

— Кто фаворит в этом поединке?

— Дружба, — цитирует Лайшева «Спорт день за днем».

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что бой может состояться 9 марта.