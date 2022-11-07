Лайшев назвал фаворита в потенциальном бою Загитовой и Бузовой
Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о возможном боксерском поединке олимпийской чемпионки Алины Загитовой и певицы Ольги Бузовой.
— Я думаю, это будет рекламное шоу для пропаганды здорового образа жизни и привлечения к этому внимания. Плюс, показать всему миру, что у нас полно оптимизма и хорошего настроения.
— Кто фаворит в этом поединке?
— Дружба, — цитирует Лайшева «Спорт день за днем».
Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что бой может состояться 9 марта.
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