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Сегодня, 12:06

Морозов заявил, что в приоритете его выступлений с Тарасовой стоит целостность программы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Владимир Морозов рассказал, при каких условиях он с Евгенией Тарасовой будет усложнять программы.

«В приоритете все равно стоит целостность программы. Если усложнения будут работать и не будут выбивать из колеи, конечно, будем усложняться. Но опять же это все будет по тренировкам видно. Рассказывать можно все что угодно, увидим все на старте. Думаю, каждая пара будет выбирать свой путь. Когда мы выступали на первой Олимпиаде, у нас, за исключением чемпионов, первые пять-шесть мест были с элементами ультра-си. Это уже было, потом поменяли правила, пока все ходит по кругу. Для меня это не ново, мы катаемся давно», — приводит слова Морозова ТАСС.

Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при России» в Казани с результатом 236,36 балла. В последний раз пара исполняла четверную подкрутку на чемпионате мира 2018 года, однако затем Международный союз конькобежцев изменил систему надбавок за сложность элементов, и четверная подкрутка стала не так выгодна.

Источник: https://tass.ru/sport/16268491
Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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