Поздравления и душевная атмосфера: как прошел день рождения Татьяны Тарасовой

Один из тренеров танцевального дуэта Алексанндра Степанова/Иван Букин в своем официальном Instagram Ирина Жук в своем официальном Instagram видео с дня рождения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Сегодня Тарасовой исполнилось 73 года.

В числе учеников Тарасовой множество олимпийских чемпионов, в числе которых Илья Кулик, Алексей Ягудин, Оксана Грищук/Евгений Платов, Нататья Бестемьянова/Андрей Букин.