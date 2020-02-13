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Поздравления и душевная атмосфера: как прошел день рождения Татьяны Тарасовой

13 февраля 2020, 23:19
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Один из тренеров танцевального дуэта Алексанндра Степанова/Иван Букин в своем официальном Instagram Ирина Жук в своем официальном Instagram видео с дня рождения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Сегодня Тарасовой исполнилось 73 года.

В числе учеников Тарасовой множество олимпийских чемпионов, в числе которых Илья Кулик, Алексей Ягудин, Оксана Грищук/Евгений Платов, Нататья Бестемьянова/Андрей Букин.

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