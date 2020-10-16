Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в интервью «СЭ» связал повышение рейтингов телетрансляций фигурного катания с противостоянием тренерских штабов.

— На Кубке России я старался заводить трибуны, конечно. Было хорошее настроение, — сказал Плющенко. — А публика немного тяжелая сидела, знаете, такая гнетущая атмосфера была. Все ждали — ну кто же, кто? Уже видно, как болельщики разбились на два лагеря. И к нам приходит все больше людей, уверен, будут и целые сектора за нас болеть. Хотелось просто взбодрить зал. Главное, что было интересно.

Вы посмотрите, какие цифры на телевидении. По количеству зрителей Кубок России по фигурному катанию обогнал футбольную сборную. Думаю, до появления нашей команды такие цифры были нереальны. Вот вам и влияние противостояния Плющенко — Тутберидзе. Фигурное катание возвращается к статусу главного и самого популярного вида спорта России, которым когда-то было. Пора уже возвращать себе позиции, обгонять Конора, Хабиба и других. Если будут высокие рейтинги — придут и рекламные контракты, и известность, это нужно всем. Поэтому я работаю, слежу за соцсетями, читаю мнения болельщиков. (Дмитрий Кузнецов)

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