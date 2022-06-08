Подруга Кондратюка прокомментировала его отношения с Трусовой

Известная танцовщица и мастер спорта по художественной гимнастике Ева Уварова рассказала о том, как подтвердила отношения между фигуристами Марком Кондратюком и Александрой Трусовой.

Уварова в своем Telegram-канале ответила утвердительно на вопрос об отношениях молодых людей, за что подверглась критике.

— Я не понимаю, когда люди говорят, что для них одно позволительно, а для других людей то же самое непозволительно, — сказала Уварова в интервью Gazeta.ru. —Я не понимаю, почему когда ты говоришь очевидную вещь, то для всех это становится какой-то сенсацией.

Людей очень долго шипперили, очень много видео снимали. Это, конечно же, не оставалось незамеченным с их стороны. Я написала два слова ["теперь да]. И что раздувают люди? Я не понимаю ажиотажа.

Когда сами фанаты говорят на эту тему — это ок. А когда я просто ответила одному человеку, который следил за мной и состоял в моем чате, сразу прилетели какие-то другие люди и начали учить меня жить, — сказала Уварова.

Об отношениях Кондратюка и Трусовой стало известно в мае, «СЭ» стал случайным свидетелем их встречи в ресторане еще в начале апреля этого года.