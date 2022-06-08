Евгения Медведева выступила с заявлением по поводу продления отстранения российских фигуристов

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских фигуристов от международных соревнований.

«Последние сутки СМИ и спикеры активно обсуждали поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Это было ожидаемо от ISU. Но главная новость померкла на фоне бесконечных обсуждений возрастного ценза.

Лично у меня до последнего теплилась надежда, что наших ребят допустят до международных соревнований. Позитивный настрой вселили ребята из ATP и WTA, которые отказались отстранять российских теннисистов от соревнований, несмотря на давление. А также лишили Уимблдон рейтинговых очков за их отказ принимать спортсменов из России и Беларуси. Я искренне верила, что такой адекватный подход возможен и со стороны Международного союза конькобежцев. Но чудо не случилось.

Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и т. д. Это давление на наших спортсменов. Когда я переехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, наши СМИ бесконечно мусолили, что я буду выступать за страну кленового листа. И мне, и моему агенту, и моим близким разрывали телефоны с истеричными вопросами «Каково предавать Родину?» Я опровергла новость о смене гражданства несколько раз, но звонить продолжали с вопросами, когда я начну выступать за Канаду. А у меня и в мыслях такого не было», — заявила Медведева в своем Telegram-канале.

Фигуристка также заявила, что не удивится, если российские фигуристы задумаются о смене гражданства.