Знаменитый тренер по фигурному катанию, семикратная олимпийская чемпионка Татьяна Тарасова дала большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Она поддержала Евгения Плющенко в скандальной ситуации с журналом StarHit, заявившем о болезни семилетнего сына фигуриста и тренера.

— Как относитесь к скандалу вокруг маленького сына Плющенко и журнала StarHit, заявившего о болезни ребенка?

— Отношусь приблизительно так же, как Роднина про меня сказала. Это хороший, нормальный, прекрасный мальчик! Как вообще язык поворачивается про детей говорить такие вещи?! Даже если бы он и был больной, этого нельзя делать. Так могут поступать только плохо воспитанные люди. А тут — совсем невоспитанные, с какими-то зверскими наклонностями. Если подадут на них в суд — правильно сделают!

— Жену Плющенко Яну Рудковскую удивило, что даже Алексей Ягудин, многолетний конкурент, их в этом вопросе поддержал.

— А Ягудин — прекрасный человек, разве они этого не знают? И замечательный отец своим дочерям. Что ее удивляет? Она, кроме гадостей, до этого ничего про него не говорила. Я Лешу хорошо знаю, и он терпеть таких вещей не может.

— А правильно, по-вашему, с первого года жизни выставлять ребенка на всеобщее обозрение, что делают Плющенко и Рудковская? Может, это и вызывает неадекватную реакцию у других людей?

— Привыкла не обсуждать то, что происходит в семьях людей вокруг меня. Так ведь можно докатиться и до того, что я свадьбу Собчак буду комментировать. Это не мое, а их дело, их ребенок. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Тарасовой — на сайте «СЭ»