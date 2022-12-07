Почетный президент ОКР Смирнов: «За Валиеву нужно сражаться до конца»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов поделился мнением о ситуации вокруг фигуристки Камилы Валиевой.

«CAS отказался комментировать подготовку к слушанию по делу Валиевой? Там есть определенная процедура, которая действует в данном случае. Станет ли доказательство вины Валиевой огромным ударом по российскому фигурному катанию? Конечно, если будет, не дай бог, то это ужасная потеря. Нужно сражаться до самого конца. Даже трудно верится во всю эту историю.

Это блестящая фигуристка, талантливая девочка. Она сама еще — молодой и неокрепший организм. Ее хочется защитить. Все мы должны делать все, чтобы побороться за нее. Но если, не дай бог, что будет, то сделать все, чтобы ей как-то помочь пережить это», — цитирует Смирнова Legalbet.

В феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. После заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменку допустили к участию в одиночных соревнованиях, по итогам которых она заняла четвертое место.

Рассмотрение дела 16-летней фигуристки все еще продолжается. 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В ВАДА потребовали дисквалифицировать спортсменку на 4 года.