Получит ли Щербакова премию ISU? Как прошел прыжковый турнир? Фигурный Live — в 19:00

Обсуждаем последние новости из мира фигурного катания вместе с нашим постоянным экспертом Бетиной Поповой! Начало — 19:00. Ведущие — Анастасия Плетнева и Анастасия Рацкевич. Мы поговорим о:

— российской серии «Гран-при»: итоги

— прыжковом турнире в Санкт-Петебурге: первый опыт и перспективы

— включении Анны Щербаковой в промо-ролик ISU Skating Awards

— рейтинге ISU: важность и значение

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