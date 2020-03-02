Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Армении Ари Закарян в интервью «СЭ» высказался о возможности выступлений Евгении Медведевой за сборную этой страны.

— Наши армянские фигуристы не выступают за свою страну, потому что нужна поддержка правительства, какая есть у России. У нас помогают боксерам, борцам. А Артур Даниелян сейчас вице-чемпион Европы. Есть прекрасная девочка Аделия Петросян. Та же самая Евгения Медведева — можно было вопросы задавать. Это часть нашей нации, я расстроен за свою страну. Мне не обидно, что Евгения выступает за Россию, она живет для себя, строит свою жизнь. Обидно за то, что правительство не поддерживает фигурное катание. У нас много талантливых людей, из 9 миллионов человек многие за рубежом и даже в этом виде спорта добились успеха под другими флагами. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Закаряна — на сайте «СЭ»