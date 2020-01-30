Плющенко заявил, что его воспитанница Титова должна пройти несколько олимпийских циклов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью «СЭ» рассказал о работе с юной фигуристкой Софьей Титовой, которая занимается в его академии.

— Софка прибавляет, два года мы с ней сотрудничаем, девочка упертая, труженица. Результат налицо. Пришла она ко мне со всеми двойными, ни одного тройного. Быстро восстановили, буквально за два месяца она прыгнула все тройные. Появилась стабильность, каскады 3+3, изучаем четверные, аксель три с половиной. Все рядом. Но не форсируем. Это не первоочередная задача — мол, надо завтра или к следующему сезону прыгнуть. Я все-таки за спорт, в котором фигурист проходит долгий путь. Не однодневка — и убежали, а именно несколько чемпионатов мира, Европы, Олимпиад, может быть. Я за такой подход.

— Прямо на Олимпиады Софью уже настраиваете?

— Конечно. Разговариваем с ней, обсуждаем, что нужно несколько олимпийских циклов пройти. (Дмитрий Кузнецов).

Полностью интервью Евгения Плющенко — здесь.