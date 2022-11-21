Плющенко сообщил о том, что мобилизованный муж Липницкой скоро отбудет в зону спецоперации

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал информацию о том, что бывший фигурист Владислав Тарасенко попал под мобилизацию.

«Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю [Липницкую, супругу Тарасенко]. Говорил ли ему какие-то напутственные слова? Это личное», — приводит РИА «Новости» слова Плющенко.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.