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Сегодня, 19:43

Первый канал покажет прыжковый турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге

Анна Горшкова
Корреспондент
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Первый канал покажет чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в рамках соревновательного дня состоится командный турнир, где Алексей Мишин, Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко выведут на лед команды, сформированные из воспитанников своих школ, а также приглашенных спортсменов.

Также на чемпионате России по прыжкам пройдет личный турнир, где будет выявлен первый в истории чемпион России по прыжкам среди женщин и среди мужчин, а также абсолютный чемпион в обоих категориях.

Жеребьевка прыжкового турнира пройдет 3 декабря в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
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