Плющенко рассказал о перспективах сына в фигурном катании и его увлечении футболом

Бывший фигурист, тренер Евгений Плющенко после участия в товарищеском матче за команду «БроукБойз» прокомментировал увлечение сына Александра футболом.

«Есть ли опасения, что сын увлечется футболом больше, чем фигурным катанием? Саша мой занимается для себя футболом. К нему приезжает тренер 2 раза в неделю. Он играет у меня и в хоккей. Но он выбрал для себя профессию. Причем не я за него выбрал. Он выбрал быть профессиональным фигуристом. Саша уже очень востребованный фигурист. Ему всего 9 лет, но он катается по всем шоу», — сказал Плющенко «СЭ».

Он также рассказал, что у него был контракта с Японией и европейской компанией. Плющенко также заявил, что они продали шоу «Лебединое озеро» и «Золушку» в Европу.

«Саша востребованный, он выбрал позицию свою. Он фигурист. Если, например, он плохо катается, то мы его наказываем — говорим, что он больше не будет заниматься. Для него это большая проблема, когда мы Саше говорим, что он будет заниматься футболом, хоккеем или будет учится», — передает слова Плющенко корреспондент «СЭ».

Экс-фигурист добавил, что сын может завоевать больше олимпийских медалей, чем он.