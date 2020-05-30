«Плющенко проиграл в Ванкувере из-за федерации». Роднина объяснила, почему Россия лишилась золота Олимпиады-2010

Известная фигуристка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «СЭ» жестко высказалась о работе Федерации фигурного катания России и федераций в других видов спорта.

— «Ростелекому» фигурным катанием заняться посоветовал президент, как и в случае других больших компаний. У нас сами федерации не работают над популяризацией, нет специалистов по маркетингу. Как жизнь показала, у нас нет специалистов и по международному праву. Посмотрите на федерации Канады, США — там нет никакой государственной поддержки! Меня на последней конференции ФФККР чуть на смех не подняли. А я вот что говорила: «Мы все знаем, как наши спортсмены прекрасно выступили в Корее, как мы выигрываем чемпионаты мира. Наверное, федерация должна отчитываться о своей работе». У нас многие федерации потеряли статус в мире. В фигурном катании тоже почти никого нет в технических комитетах. Один Федор Климов недавно появился. Все положения принимаются без нас. Наверное, мы не работаем по выдвижению новых людей, например, в исполнительный комитет. Надо их показывать, пиарить, возить на соревнования. Эту работу федерация не делает. Мы давно перестали вообще что-либо предлагать. Наглядный пример — это же мы проиграли Плющенко в Ванкувере. За два года до Олимпиады все знали, что он будет возвращаться и что аксель три с половиной стоит столько же, сколько четверной. Нельзя было внести предложение, обсудить с другими странами, найти поддержку? (Дмитрий Кузнецов)

Полная версия интервью Родниной — на сайте «СЭ»