Плющенко опубликовал новое фото с Гном Гномычем на катке

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в Instagram.

На фото Плющенко вместе с сыном Александром (Гном Гномычем) стоит на катке.

«Если вы будете усердно тренироваться, вам будет не только тяжело, но и вас будет сложно победить», — подписал фото Плющенко.

Это цитата принадлежит Хершелу Уокеру — игроку в американский футбол, а также бобслеисту и бойцу MMA.