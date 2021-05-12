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Плющенко опубликовал новое фото с Гном Гномычем на катке

10:49
Евгений Плющенко и сын Александр.
Евгений Плющенко и сын Александр.
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в Instagram.

На фото Плющенко вместе с сыном Александром (Гном Гномычем) стоит на катке.

«Если вы будете усердно тренироваться, вам будет не только тяжело, но и вас будет сложно победить», — подписал фото Плющенко.

Это цитата принадлежит Хершелу Уокеру — игроку в американский футбол, а также бобслеисту и бойцу MMA.

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