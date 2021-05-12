Плющенко опубликовал новое фото с Гном Гномычем на катке
10:49
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в Instagram.
На фото Плющенко вместе с сыном Александром (Гном Гномычем) стоит на катке.
«Если вы будете усердно тренироваться, вам будет не только тяжело, но и вас будет сложно победить», — подписал фото Плющенко.
Это цитата принадлежит Хершелу Уокеру — игроку в американский футбол, а также бобслеисту и бойцу MMA.
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