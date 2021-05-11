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Плющенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

20:02
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии.

«Казань, наши сердца с вами» — написал Плющенко в Instagram.

Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. В пресс-службе президента Татарстана сообщили о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COvQ2Nytngk/

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