Плющенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии.

«Казань, наши сердца с вами» — написал Плющенко в Instagram.

Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. В пресс-службе президента Татарстана сообщили о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.