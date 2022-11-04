Плющенко объявил своих спортсменов на прыжковый турнир

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, каких спортсменов планирует выставлять на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«На прыжковый поедут Титова, Жилина, Муравьева. Есть еще один мальчик, у которого достойный контент. Это Никита Сарновский. Он владеет лутцом, риттбергером, сальховом и тулупом. Почему бы его не выставить? Титова и Жилина — это точно, а Муравьева и Сарновский — под вопросом. Опять же, с Софьей вопросы по здоровью. Я даже правил пока не знаю, федерация еще разрабатывает правила турнира и контент. Но мы будем к нему готовиться», — сказал Плющенко.

Отметим, что фигуристка Плющенко Софья Титова выиграла этап «Гран-при России» в Казани среди юниорок. В короткой программе она исполнила тройной аксель.