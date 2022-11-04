Плющенко — о волнении: «И Агасси волновался, и Кафельников. И я сам. Но надо уметь с этим справляться»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, как помогает своим спортсменам справляться с волнением.

«В детстве я вообще не любил соревнования, это со временем пришло. Переживал, нервничал. Так что если сейчас что-то не получается — ничего страшного. Все нервничают. Тот, кто говорит, что он не нервничал — это полная ерунда. Есть адреналин, его нужно куда-то девать. Другое дело, что важно учиться с ним бороться, волнение — это гасить. И Федя Емельяненко нервничал, и Андре Агасси, и Евгений Кафельников. И Евгений Плющенко. И даже Мишин, будучи тренером нервничал.

Все нервничают, но здесь надо с этим справляться? Как? Через опыт стартов, собственных ошибок. Вырабатывается все со временем. У меня была единая стратегия выхода со льда в раздевалку. Свое отдельное место, взял коньки, оделся, посидел. Установленный ритуал. Но мы к этому придем, всему нужно время», — сказал Плющенко.

Отметим, что фигуристка Плющенко Софья Титова выиграла этап «Гран-при России» в Казани среди юниорок. В короткой программе она исполнила тройной аксель.