Роднина о фото Загитовой без лифчика: «Что мы все порицаем? На пляже ходят с животами и жуткими телами»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об откровенной фотосессии российской фигуристки Алины Загитовой.

«Если это в рамках приличия, то почему нет? Что мы все порицаем? На пляже все ходят с животами и жуткими телами. И ничего! И ни у кого нет комплексов», — сказала Роднина «СЭ».

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой — Анной Щербаковой.