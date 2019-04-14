Плющенко – об отправке Медведевой на ЧМ: "Не хочу лезть в это дело. Это решение федерации"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко признался, что ему не хватает времени, чтобы следить за событиями в мире фигурного катания.

– Если честно, я даже не слежу сейчас за соревнованиями, за командным чемпионатом мира. Знаю, что сборная России заняла третье место, что Лиза Туктамышева хорошо откатала. У меня есть школа, которую я хочу вывести на высокий уровень. Просто не хватает времени.

Если говорить о чемпионате мира и решении отправить на чемпионат мира Евгению Медведеву, а не Елизавету Туктамышеву, то я даже не хочу лезть в это дело. Это решение федерации. У нас есть руководство, пусть эти люди принимают решения.

Сегодня Евгений Плющенко в Москве проводил Кубок своего имени. В одном из разрядов победу одержал сын фигуриста Александр. (Дмитрий Кузнецов)