В академии Плющенко опровергли информацию о возвращении Трусовой к Тутберидзе

В академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» заявили, что информация о возвращении бронзового призера чемпионата мира Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе в «Самбо-70» не соответствует действительности.

«Эта информация никоим образом не соответствует действительности», - сообщили ТАСС в академии.

Ранее, 1 апреля, директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Александра Трусова скоро вернется к ним в школу.

16-летняя фигуристка год назад перешла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, под руководством которого выиграла бронзу на чемпионате мира 2021 года.