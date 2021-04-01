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В академии Плющенко опровергли информацию о возвращении Трусовой к Тутберидзе

19:07
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» заявили, что информация о возвращении бронзового призера чемпионата мира Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе в «Самбо-70» не соответствует действительности.

«Эта информация никоим образом не соответствует действительности», - сообщили ТАСС в академии.

Ранее, 1 апреля, директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Александра Трусова скоро вернется к ним в школу.

16-летняя фигуристка год назад перешла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, под руководством которого выиграла бронзу на чемпионате мира 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11052753

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