Плющенко: «Многие тренеры в недоумении от оценок фигуристкам, лидирующим на чемпионате России»

Тренер Александры Трусовой Евгений Плющенко в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на оценки, выставленные судьями за короткую программу на чемпионате России. Также прославленный фигурист добавил, что многие тренеры и специалисты солидарны с ним.

— Сегодня общался уже со многими тренерами, специалистами. Общались на тему того, что фигуристкам, которые занимают лидирующие места, действительно ставятся баснословные баллы за падения, за несделанные вращения, — сказал Плющенко. — Им ставят совершенно другой уровень, которого по идее быть не должно. На мой взгляд, оценки фигуристкам, лидирующем на чемпионате, чуть завышены. Посмотрел распечатки — за сорванное вращение судьи ставят не минусы, а один поставил 0, другой вообще +3. Один «+3», а несколько других «-2»! Минус два — нормальная оценка, да, ее можно смело ставить.

У других девочек то же самое. Саше поставили «attention», восклицательный знак на флипе. Хотя там его нет, мы исправили это ребро, она уже прыгает флип с внутреннего. Но судьи думают, видимо, что мы не тренируемся, не работаем и не учим. Другим девочкам, у которых не просто неясное, а неверное ребро, наоборот, почему-то ничего не ставят. Это парадокс, с моей профессиональной точки зрения. Я в недоумении! И многие тренеры тоже. Мне кажется, скоро эти слова будут исходить не только из моих уст, но и от других людей. Что-то здесь не то, что-то неладное. Спортсменка падает с тройного акселя — и получает примерно 80 баллов. То есть если она его делает, то она набирает больше мужчин, которые в коротких программах прыгают четверные? Получается, так. Творится абсурд.

(Дмитрий Кузнецов)

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