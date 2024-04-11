Певец Shaman выступит на турнире по фигурному катанию

Shaman выступит на финале Кубка Московского спорта по фигурному катанию — «Битвы школ». Мероприятие пройдет на «ЦСКА Арене» 28 апреля.

В финале состоятся соревнования четырех школ фигурного катания в первом и втором юношеском разряде — «Хрустальный», ЦСКА, «Снегирь» и «Ангелы Плющенко».

За звание лучших будут бороться шесть команд из школ ЦСКА, «Хрустальный», «Олимп», «Легенда», «Армия фигурного катания» и «Ангелы Плющенко».