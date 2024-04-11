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Сегодня, 16:15

Певец Shaman выступит на турнире по фигурному катанию

Виктория Кравченко
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Shaman.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Shaman выступит на финале Кубка Московского спорта по фигурному катанию — «Битвы школ». Мероприятие пройдет на «ЦСКА Арене» 28 апреля.

В финале состоятся соревнования четырех школ фигурного катания в первом и втором юношеском разряде — «Хрустальный», ЦСКА, «Снегирь» и «Ангелы Плющенко».

За звание лучших будут бороться шесть команд из школ ЦСКА, «Хрустальный», «Олимп», «Легенда», «Армия фигурного катания» и «Ангелы Плющенко».

Кубок Московского спорта («Битва школ») — командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.
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