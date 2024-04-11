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Сегодня, 15:14

Губерниев — о желании Загитовой вести комедийное шоу: «Только вдвоем мы обречены на успех»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о желании олимпийской чемпионки Алины Загитовой вести комедийное шоу.

Ранее спортсменка рассказала, что запустит на ютубе комедийный проект «Постеры».

«Понятно, что любое комедийное шоу для Алины Загитовой будет вести бессмысленно, если ее партнером буду не я. Только вдвоем мы обречены на успех. Но у меня четыре федеральных канала, поэтому мне будет очень сложно найти время, чтобы вести комедийное шоу с Алиной Загитовой. Я по-прежнему не просто верю в Алину Загитову, а считаю, что она лучшая среди нас! Она блистательная и талантливая телеведущая, теперь грезит и комедийным шоу. У Алины есть много вариантов реализовать себя, поэтому желаю ей всяческих удач», — цитирует Губерниева Sport24.

21-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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