Киркоров поделился впечатлениями после шоу «Снегурочка»

Певец Филипп Киркоров поделился впечатлениями от выступления в шоу «Снегурочка».

«Такая красивая русская сказка в центре Москвы. Невероятно просто. Нам очень понравилось. Жалко, что не увидели Евгения Плющенко. Пожелаем Жене скорейшего выздоровления. Считаю, что он скоро вернется в строй, но сегодня его заменил гениальный фигурист. И Саша Трусова невероятная — это явление на льду и весь спектакль тому подтверждение. Полный зал, в то время как Москва переполнена разными событиями, это дорогого стоит», — сказал певец.

Фигурист Александр Самарин, который занял третье место на недавнем чемпионате России, заменил заболевшего Евгения Плющенко в роли волшебника.