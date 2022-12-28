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Сегодня, 22:30

Киркоров поделился впечатлениями после шоу «Снегурочка»

Константин Белов
Корреспондент
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Филипп Киркоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Певец Филипп Киркоров поделился впечатлениями от выступления в шоу «Снегурочка».

«Такая красивая русская сказка в центре Москвы. Невероятно просто. Нам очень понравилось. Жалко, что не увидели Евгения Плющенко. Пожелаем Жене скорейшего выздоровления. Считаю, что он скоро вернется в строй, но сегодня его заменил гениальный фигурист. И Саша Трусова невероятная — это явление на льду и весь спектакль тому подтверждение. Полный зал, в то время как Москва переполнена разными событиями, это дорогого стоит», — сказал певец.

Фигурист Александр Самарин, который занял третье место на недавнем чемпионате России, заменил заболевшего Евгения Плющенко в роли волшебника.

Фигурное катание
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