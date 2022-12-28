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Сегодня, 22:20

Самарин рассказал журналистам, как ему пришлось заменить Плющенко в шоу

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Самарин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Александр Самарин поделился впечатлениями от выступления в шоу «Снегурочка». 24-летний спортсмен, который занял третье место на недавнем чемпионате России, заменил заболевшего Евгения Плющенко в роли волшебника.

— Я заменил Плющенко? Нет, заменить Евгения Викторовича невозможно. Я прекрасно понимаю, что, когда он эту роль катает, это невероятно — глаз не оторвать! Я надеюсь, что получилось чуть-чуть приблизиться к нему и подогреть зрителей, чтобы они пришли на шоу еще раз, когда Женя выздоровеет.

Два тройных акселя? Это мой стандартный набор на шоу. На других ограничиваются двойными прыжками? Здесь такое шоу, что все работают на максимум, выкладываются, стараются порадовать зрителей. Плюс здесь почти все — действующие спортсмены. Нам надо поддерживать форму. Праздники праздниками, а спорт — по расписанию, — сказал Самарин журналистам после шоу.

Александр Самарин
Евгений Плющенко
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