Петросян и Мозалев чаще других фигуристов проверялись РУСАДА на допинг в 2023 году

Аделия Петросян и Андрей Мозалев являются самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2023 году, сообщает ТАСС.

Эти спортсмены трижды за последние пять месяцев проверялись на допинг. По два раза РУСАДА проверило в 2023 году на допинг Софью Акатьеву, Дмитрия Алиева, Алину Горбачеву, Макара Игнатова, Михаила Коляду, Глеба Лутфуллина, Дэвида Нарижного, Дарью Павлюченко, Александра Самарина, Елизавету Туктамышеву, Дарью Усачеву и Дениса Ходыкина.

Всего Российское антидопинговое агентство за первые пять месяцев 2023 года протестировало 52 фигуристов.

16-летняя Петросян является победителем финала Кубка России-2022/23, после аннулирования результатов Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года Петросян переместилась с четвертого места на третье и стала бронзовым призером соревнований.

20-летний Мозалев, выступающий в мужском одиночном катании, также является обладателем бронзовой медали чемпионата России-2022.