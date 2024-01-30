Песков заявил, что Россия сделает все возможное для защиты спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отстаивать права своих спортсменов.

«Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания решений и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», — приводит слова Пескова ТАСС.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.

30 января ISU лишила сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата дисквалифицированной Валиевой.