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Сегодня, 12:58

Песков заявил, что Россия сделает все возможное для защиты спортсменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отстаивать права своих спортсменов.

«Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания решений и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», — приводит слова Пескова ТАСС.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.

30 января ISU лишила сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата дисквалифицированной Валиевой.

Источник: https://tass.ru/sport/19854233
Фигурное катание
Камила Валиева
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