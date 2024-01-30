Песков заявил, что отечественные фигуристы навсегда останутся для россиян чемпионами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне всегда будут считать Камилу Валиеву и других фигуристов олимпийскими чемпионами вне зависимости от решений международных организаций.

«По возвращении из Китая — с Олимпиады — мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались», — приводит слова Пескова ТАСС.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Во вторник, 30 января, стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.