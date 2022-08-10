Песков прокомментировал лишение фигуристов Ванагаса и Дробязко наград в Литве

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Можно ли отрицать те награды, которые заработали спортсмены, которые, кстати, выступали за ту же Литву? Которые делали так, чтобы флаг Литвы поднимался. Тоже невозможно. Вы можете это указом аннулировать, но это невозможно. Все равно у них останутся там те люди, которые любят и восхищаются их творчеством, их спортом», — сказал Песков в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».

8 августа МИД Литвы заявил, что поддержит лишение фигуристов литовских государственных наград.

В 2000 году Дробязко и Ванагас за заслуги перед Литвой были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.