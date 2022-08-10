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Навка — о лишении Дробязко и Ванагаса государственных наград в Литве: «Сожалею, что люди способны на такое»

Навка отреагировала на решение президента Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса государственных наград
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в ее шоу «Лебединое озеро» в Сочи.

«Сожалею, что люди способны на такое. Ребята дарят добро, любовь, невероятные эмоции зрителям и тем более детям, а их за это лишают наград. Я не знаю, что движет этими людьми», — сказала Навка «СЭ».

В 2000 году Дробязко и Ванагас за заслуги перед Литвой были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

Фигурное катание
Татьяна Навка
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Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за намерения выступить в Сочи
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