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Гербольдт о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград Литвы: «Мир потихонечку сходит с ума»

Гербольдт отреагировала на решение президента Литвы лишить фигуристов Дробязко и Ванагаса государственных наград
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Дробязко и Ванагас не первые фигуристы, которых чего-то лишают за участие в российских шоу, — приводит слова Гербольдт «РБ Спорт». — Недавно была ведь история с Петренко. Наверное, они это должны были делать осознанно и понимать, что могут возникнуть какие-то проблемы. Не понимаю эту ситуацию, ведь всегда говорили, что спорт вне политики. Кто же виноват, если спортсменам в их странах не могут дать возможность работать по специальности и делиться своим опытом?»

По мнению фигуристки, многие страны пытаются всячески озлобить население по отношению к России.

«Мир потихонечку сходит с ума. Когда Дробязко и Ванагас выступали на высоком уровне и занимали призовые места, то считались национальными героями, прошло немного времени — и это все забылось», — сказала она.

В 2000 году Дробязко и Ванагас за заслуги перед Литвой были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/katarina-gerbol-dt-o-lishenii-drobyazko-i-vanagasa-gosnagrad-litvy-mir-potihonechku-shodit-s-uma/
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