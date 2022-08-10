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Свищев о лишении Дробязко и Ванагаса госнаград в Литве: «Это колоссальная ошибка, которая будет дорого стоить»

Свищев назвал колоссальной ошибкой лишение Дробязко и Ванагаса госнаград в Литве
Алексей Еремин
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за намерение выступить в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Это одни из самых заслуженных спортсменов Литвы, одни из самых красивых и модных спортсменов, которыми восхищались, такими людьми разбрасываться нельзя — на их опыте вырастают новые поколения спортсменов. Литовские руководители сделали колоссальную ошибку, которая будет им дорого стоить. Если президент говорит: «Надо лишить их гражданства, но закон не позволяет, значит, надо менять законодательство». Своих граждан лишить гражданства за участие в шоу? Я такого еще не видел, и надеюсь, что больше не увижу», — приводит ТАСС слова Свищева.

В 2000 году Дробязко и Ванагас за заслуги перед Литвой были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

Источник: https://tass.ru/sport/15441375
Фигурное катание
Дмитрий Свищев
Татьяна Навка
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