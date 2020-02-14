Первый канал показал, как Косторная, Щербакова и Трусова готовились к триумфу на чемпионате Европы

Первый канал на своем официальном Youtube-канале выпустил видео, на котором запечатлены закадровые моменты женского турнира чемпионата Европы по фигурному катанию.

Напомним, что россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пъедестал чемпионата Европы, а их следующим стартом станет чемпионат мира в Монреале, который пройдет с 23 по 29 марта.