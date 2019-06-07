Первая ученица Тутберидзе ответила на вопрос, кто самый жесткий тренер в мире

Фигуристка Полина Шепелень, первая ученица тренера Этери Тутберидзе, сказала, что жесткость специалиста - стереотип, который распространяют завистники.

– То, что Тутберидзе – самый жесткий тренер из всех, это стереотип?

– Да все тренеры ругаются, просто такое ощущение, что чем больших успехов ты добиваешься, тем больше про тебя начинают сочинять всякие истории. Даже когда меня в Америке тренировал российский специалист, то тоже проявлял строгость, хотя и был очень аккуратен в выражениях – иначе там нельзя. (Екатерина Беспалова)

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