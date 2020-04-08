Пападакис зажигательно станцевала под Дженифер Лопес во время карантина. Такой ее вы еще не видели

Французская фигуристка Габриэла Пападакис опубликовала в своем Instagram видео своего зажигательного танца под Дженифер Лопес.

Пападакис является четырехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном. В сезоне-2019/20 фигуристы стали победителями Финала Гран-при и заняли второе место на чемпионате Европы.