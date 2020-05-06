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Отец Трусовой — об уходе дочери от Этери Тутберидзе: «Мы сидим дома, катки закрыты»

14:27
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Отец Александры Трусовой Вячеслав в комментарии «СЭ» не стал уточнять информацию о переходе фигуристки в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Он сослался на карантин.

— Сейчас карантин, все катки закрыты. Что тут комментировать? Мы сидим дома. Ничего не комментируем, — сказал Вячеслав Трусов по телефону.

Сегодня днем в СМИ на основе анонимных источников появилась информация о переходе фигуристки к Евгению Плющенко. В Федерации фигурного катания России «СЭ» пояснили, что официальных документов о переходе не получали. (Дмитрий Кузнецов)

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

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