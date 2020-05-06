Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

Россиянка Александра Трусова сменила тренера, сообщает Sport24. Она перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Решение связано с недовольством 15-летней фигуристки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

— Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн — уже некоторое время она с ними не на связи, — отметил источник. — Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки.

Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. По слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой. Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад.

Тутберидзе в данный момент находится в Детройте и помогает дочери Диане Дэвис.