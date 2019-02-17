"Ощущения нереальные, чистый кайф". Сотникова покаталась на Байкале

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в своем Инстаграме видео с озера Байкал. Она покаталась на коньках по льду.

Также спортсменка опубликовала фотографию и рассказала о своих впечатлениях.

- Понимаю, почему многие мечтают побывать тут, - написала Сотникова. Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск. Ощущения нереальные. каждый человек должен тут побывать. Чистый кайф.

22-летняя Аделина Сотникова – олимпийская чемпиона 2014 года, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, четырехкратный чемпион России.