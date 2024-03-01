Определились составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Стали известны составы и цвета команд, которые примут участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию-2024. Турнир пройдет с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге в спортивном коплексе «Юбилейный».

Капитанами команд стали Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Составы команд на Кубке Первого канала-2024:

Команда Елизаветы Туктамышевой — красные:

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

Софья Муравьева

Алиса Двоеглазова

Лидия Плескачева

Мария Агаева

Арсений Федотов

Лев Лазарев

Матвей Ветлугин

Александр Самарин

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Екатерина Миронова/Евгений Устенко

Команда Анны Щербаковой — синие:

Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Елизавета Осокина/Артем Грицаенко

Аделия Петросян

Анна Фролова

Дарья Садкова

Вероника Яметова

Владислав Дикиджи

Петр Гуменник

Дмитрий Алиев

Даниил Самсонов

Александра Степанова/Иван Букин

Софья Шевченко/Андрей Ежлов

Команда Алины Загитовой — белые:

Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

Маргарита Базылюк

Ксения Синицына

Алина Горбачева

Ксения Гущина

Евгений Семененко

Марк Кондратюк

Роман Савосин

Иван Рамзенков

Ирина Хавронина/Девид Нарижный

Софья Леонтьева/Даниил Горелкин

Софья Шевченко/Андрей Ежлов

Основная информация о Кубке Первого канала по фигурному катанию доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».