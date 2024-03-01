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1 марта, 20:11

Определились составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Кубок Первого канала-2024 пройдет в Санкт-Петербурге.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны составы и цвета команд, которые примут участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию-2024. Турнир пройдет с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге в спортивном коплексе «Юбилейный».

Капитанами команд стали Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Составы команд на Кубке Первого канала-2024:

Команда Елизаветы Туктамышевой — красные:

  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
  • Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
  • Софья Муравьева
  • Алиса Двоеглазова
  • Лидия Плескачева
  • Мария Агаева
  • Арсений Федотов
  • Лев Лазарев
  • Матвей Ветлугин
  • Александр Самарин
  • Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
  • Екатерина Миронова/Евгений Устенко

Команда Анны Щербаковой — синие:

  • Анастасия Мишина/Александр Галлямов
  • Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
  • Аделия Петросян
  • Анна Фролова
  • Дарья Садкова
  • Вероника Яметова
  • Владислав Дикиджи
  • Петр Гуменник
  • Дмитрий Алиев
  • Даниил Самсонов
  • Александра Степанова/Иван Букин
  • Софья Шевченко/Андрей Ежлов

Команда Алины Загитовой — белые:

  • Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
  • Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
  • Маргарита Базылюк
  • Ксения Синицына
  • Алина Горбачева
  • Ксения Гущина
  • Евгений Семененко
  • Марк Кондратюк
  • Роман Савосин
  • Иван Рамзенков
  • Ирина Хавронина/Девид Нарижный
  • Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
  • Софья Шевченко/Андрей Ежлов

Основная информация о Кубке Первого канала по фигурному катанию доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Владимир Морозов и&nbsp;Евгения Тарасова выступают на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
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Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
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