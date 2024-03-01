Определились составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Стали известны составы и цвета команд, которые примут участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию-2024. Турнир пройдет с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге в спортивном коплексе «Юбилейный».
Капитанами команд стали Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Алина Загитова.
Составы команд на Кубке Первого канала-2024:
Команда Елизаветы Туктамышевой — красные:
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
- Софья Муравьева
- Алиса Двоеглазова
- Лидия Плескачева
- Мария Агаева
- Арсений Федотов
- Лев Лазарев
- Матвей Ветлугин
- Александр Самарин
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Команда Анны Щербаковой — синие:
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов
- Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
- Аделия Петросян
- Анна Фролова
- Дарья Садкова
- Вероника Яметова
- Владислав Дикиджи
- Петр Гуменник
- Дмитрий Алиев
- Даниил Самсонов
- Александра Степанова/Иван Букин
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов
Команда Алины Загитовой — белые:
- Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
- Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
- Маргарита Базылюк
- Ксения Синицына
- Алина Горбачева
- Ксения Гущина
- Евгений Семененко
- Марк Кондратюк
- Роман Савосин
- Иван Рамзенков
- Ирина Хавронина/Девид Нарижный
- Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов
Основная информация о Кубке Первого канала по фигурному катанию доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».
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