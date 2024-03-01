Американская фигуристка Алиса Лью сообщила о возобновлении спортивной карьеры

Фигуристка Алиса Лью приняла решение вернуться к соревновательной карьере, сообщается на официальном сайте Ассоциации фигурного катания США.

«Для меня было полезно взять перерыв в фигурном катании, и я очень рада снова начать кататься с новым взглядом», — заявила Лью.

Отмечается, что фигуристка намерена выступать в предстоящем сезоне-2024/25.

Спортсменка объявила о завершении карьеры после чемпионата мира 2022 года, где она заняла третье место. 18-летняя американка также является бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2020), серебряным призером финала Гран-при среди юниоров (2019) и двукратной чемпионкой США (2019, 2020).