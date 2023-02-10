Олимпийский чемпион Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста, сообщает Telegram-канал 112.

46-летний спортсмен пришел в себя после операции, температура тела в норме. Если левую стопу пришлось ампутировать, то на правой зачистили большую область ступни: удалили пятку и некоторые пальцы.

Сейчас врачей беспокоит некроз на руках: все пальцы почернели и неактивны. Состояние Костомарова медики оценивают как крайне тяжелое и пока не рискуют снимать спортсмена с аппарата ИВЛ.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией.

7 февраля сообщалось, что 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.