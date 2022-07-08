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Сегодня, 18:28

Путин наградил заслуженного тренера СССР Писеева орденом Александра Невского

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин наградил заслуженного тренера СССР и почетного президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева орденом Александра Невского, сообщает ТАСС со ссылкой на указ опубликованный в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Писеев удостоен награды «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу».

С 1989 по 1992 год Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР. С 1992 по 2010 год он занимал должность президента ФФККР.

Источник: https://tass.ru/sport/15169793
Фигурное катание
Владимир Путин
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