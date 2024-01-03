Две российские фигуристки в настоящее время отбывают дисквалификацию за употребление допинга

Две российские фигуристки отбывают на данный момент дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

От стартов отстранены Мария Сотскова и Валерия Старыгина, выступавшая в танцах на льду в паре с Иваном Волобуевым.

23-летняя Сотскова получила дисквалификацию до 2030 года за употребление фуросемида и фальсификацию. Срок дисквалификации 26-летней Старыгиной истечет 17 января 2024 года. Она отбывает наказание за использование запрещенной субстанции.

Сотскова — серебряный призер финала «Гран-при» сезона-2017/18, а также призер чемпионатов России. Фигуристка объявила о завершении карьеры в 2020 году.

Старыгина в паре с Волобуевым выигрывала международный турнир Coupe de Nice в 2011 году.