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Допинг

Сегодня, 11:42

Две российские фигуристки в настоящее время отбывают дисквалификацию за употребление допинга

Алина Савинова
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Две российские фигуристки отбывают на данный момент дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

От стартов отстранены Мария Сотскова и Валерия Старыгина, выступавшая в танцах на льду в паре с Иваном Волобуевым.

23-летняя Сотскова получила дисквалификацию до 2030 года за употребление фуросемида и фальсификацию. Срок дисквалификации 26-летней Старыгиной истечет 17 января 2024 года. Она отбывает наказание за использование запрещенной субстанции.

Сотскова — серебряный призер финала «Гран-при» сезона-2017/18, а также призер чемпионатов России. Фигуристка объявила о завершении карьеры в 2020 году.

Старыгина в паре с Волобуевым выигрывала международный турнир Coupe de Nice в 2011 году.

Источник: https://tass.ru/sport/19669539
Фигурное катание
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