«Не забывайте: оставайтесь дома и тренируйтесь». Загитова показала полную фотосессию для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала полную фотосессию для журнала Cosmopolitan.

— Было здорово и весело, — подписала Загитова фотографии. — Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво. Пожалуйста, не забывайте: оставайтесь дома и тренируйтесь.

Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019. В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и продолжила выступать лишь в шоу.

Из-за пандемиии коронавируса практически все соревнования в мире отменены или приостановлены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции.

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