Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что мотивировало ее продолжать тренировки в непростые моменты карьеры.

— Один раз сбежала с тренировки, — рассказала Загитова в интервью журналу Соsmopolitan. — Больше такого не повторялось, я не могла сказать: «Не хочу — не буду». Мои соперники шли к победе и не собирались останавливаться, пусть через боль, но надо было было работать. У меня непростой характер, бабушка, она переехала со мной из Ижевска, знает.

Но я не хотела бросать спорт, понимала ради чего все делаю. Ради медали, а еще чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег даже не хватало на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на тренировки на другой конец города, выходила в семь утра, возвращалась в 11 часов ночи, с медалями пришел и заработок.

Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019. В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры и продолжила выступать лишь в шоу.